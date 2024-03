«Die Passion»: Viel Lob für Hannes Jaenicke und Nadja Benaissa

«Judas»–Interpret Jimi Blue Ochsenknecht

In der Kommentarspalte zu Jimi Blue Ochsenknecht (32) sah sich RTL gezwungen, zur «respektvollen und sachlichen Diskussion zum Thema» zu ermahnen, nachdem einige sein Privatleben ins Spiel gebracht haben. «‹Judas›, wie krass ironisch und gleichzeitig passend wie die Faust aufs Auge kann man eine Rolle besetzen», so ein Kommentar. Doch es wird auch gelobt. «Er spielt so guuuut und sieht so gut aus dabei», schreibt eine Followerin.