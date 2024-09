Die perfekte Capsule-Wardrobe für Urlaub im Spätsommer

Der Spätsommer ist eine wunderbare Zeit für einen Urlaub. Die Temperaturen sind meist noch angenehm warm, aber nicht mehr so heiss wie im Hochsommer, und das Licht ist weicher, was für besonders schöne Urlaubserinnerungen sorgt. Doch was packt man am besten ein, wenn man leicht reisen und vielleicht sogar nur mit Handgepäck unterwegs sein möchte? Hier kommt die sommerliche Capsule Wardrobe ins Spiel.