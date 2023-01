Sat.1 holt die Spielshow «Die perfekte Minute» zurück ins Programm. Das gab der Münchner Privatsender am heutigen Tag per Pressemitteilung bekannt. Moderiert wird die Neuauflage der Geschicklichkeitsshow erneut von Ulla Kock am Brink (61), die bereits zwischen 2010 und 2012 durch die Sendung führte. Wie Sat.1 ausserdem bekannt gab, wird «Die perfekte Minute» nicht mehr in der Prime Time ausgestrahlt, sondern läuft stattdessen auf neuem Sendeplatz «täglich um 19:00 Uhr». Ab Ende Januar sollen neue Folgen produziert werden. Ein Starttermin für die TV-Rückkehr steht gegenwärtig noch nicht fest.