«Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz»: Neue Show mit Daniel Hartwich

RTL setzt einmal mehr auf seine Allzweckwaffe Daniel Hartwich (46): Der Sender kündigte am Dienstag die neue Quizshow «Die perfekte Reihe – Das Bilder–Quiz» mit dem ehemaligen Dschungelcamp–Moderator an. Los geht es bereits am Montag, dem 28. April um 21:15 Uhr, direkt im Anschluss an «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch (68). In den beiden darauffolgenden Wochen – am 5. und 12. Mai – wird Hartwichs Show dann jeweils montags bereits zur Primetime um 20:15 Uhr zu sehen sein.