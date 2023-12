«Die Pochers! Frisch recycelt»: Das charmante «Elefanten»-Kompliment

Es geht in die nächste Runde in der teils öffentlich ausgetragenen Trennung der Pochers. In der neuen Folge des Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt» spricht Oliver Pocher (45) mit seiner Ex–Frau, Sandy Meyer–Wölden (40), über den Auftritt der beiden und seiner Noch–Frau, Amira Pocher (31), bei der «Ein Herz für Kinder»–Spendengala am vergangenen Wochenende.