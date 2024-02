«Die Pochers! Frisch recycelt» geht für zwei Jahre in die Verlängerung

«Wir haben in den nächsten Jahren noch einiges vor»

Die Ex–Ehepartner betonten ihre Freude an der Zusammenarbeit. «Wir freuen uns sehr, auf welche Resonanz der Podcast jede Woche stösst, haben eine grosse Freude an der Zusammenarbeit und in den nächsten Jahren noch einiges vor», lässt Oliver Pocher die Fans des Podcasts wissen, den er nach der Trennung von seiner Noch–Ehefrau Amira Pocher (31) mit seiner Ex–Frau Alessandra Meyer–Wölden moderiert. Die beiden waren von 2010 bis 2014 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Mit Amira hat Pocher zwei weitere Söhne.