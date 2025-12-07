«Die Putzfrau»: Aylin Tezel dreht mit Ex-«Tatort»-Kollegen

Schauspielerin Aylin Tezel (42) dreht derzeit in Lettland und Litauen die Thriller–Dramaserie mit dem Arbeitstitel «Die Putzfrau», wie das ZDF bekannt gab.
Darum geht's in «Die Putzfrau»
In der sechsteiligen ZDFneo–Serie steht Teri (Tezel) vor einer extremen Entscheidung: Als Aushilfsreinigungskraft wird sie im Luxushotel von Vincent Karanz (Stefan Gorski) Zeugin eines Mordes. Aus Angst um ihr Leben bietet sie Vincent an, den Tatort so sorgfältig zu reinigen, wie sie es für ihre immunkranke Tochter Luca (Hanna Heckt) gewohnt ist.
Doch es bleibt nicht bei dieser ersten Vertuschungsaktion. Teri braucht dringend Geld für die teure Behandlung ihrer Tochter, und Vincent erkennt ihren Nutzen. Fortan reinigt Teri weitere Tatorte für ihn – ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Und während ihr das LKA bald auf den Fersen ist, schlägt die Spannung zwischen Teri und Vincent in Anziehung um. Zwischen Kriminalität, Emotionen und Verzweiflung droht Teri alles zu verlieren – ihr Kind, ihre Freiheit und sich selbst.
Ehemaliger «Tatort»–Kollege im Cast
Ein spannendes Detail geht aus der Drehstartmeldung ebenfalls hervor. Denn im Cast der Serie, die unter der Regie von Andreas Menck nach Drehbüchern von Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann und Florian Puchert entsteht, ist unter anderem Schauspieler Rick Okon (36) gelistet. Immerhin zwei Jahre lang waren Tezel und Okon «Tatort»–Kollegen in Dortmund.
Tezel gehörte von 2012 bis Ende 2020 als Ermittlerin Nora Dalay zum Dortmunder Team. Okon spielte von Februar 2018 bis Februar 2024 Kriminalhauptkommissar Jan Pawlak. Gemeinsam waren sie in «Tod und Spiele», «Zorn», «Inferno», «Monster» und in der «Tatort»–Doppelfolge «In der Familie», ein München–Dortmund–Crossover, zu sehen.
Ein Sendetermin für «Die Putzfrau» steht bislang noch nicht fest.