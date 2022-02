Die Queen hat Corona: Boris Johnson und Co. senden Genesungswünsche

Den Genesungswünschen via Twitter schliesst sich auch Israels Premierminister Naftali Bennett (49) an: «Ich wünsche Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. eine schnelle und volle Genesung. Unsere Gedanken und Gebete sind mit Ihnen.» WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus (56) schrieb: «Meine besten Wünsche für eine schnelle Genesung von Covid-19 an Ihre Majestät, die Queen.»