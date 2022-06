Die Queen muss sparen: Finanzbericht offenbart Millionen-Defizit

Queen Elizabeth II. (96) und ihr britisches Königshaus müssen weiter sparen. Die weltweite Krisensituation macht laut dem privaten Schatzmeister der Königin, Sir Michael Stevens, auch nicht vor dem Buckingham Palast halt. Der Keeper of the Privy Purse veröffentlichte am Mittwoch (29. Juni) den finanziellen Jahresbericht der Queen und sprach dabei von einer «schwierigen Zeit» für die Monarchie. Zwar sei nach der Coronakrise eine «gewisse Rückkehr zur Normalität» eingetreten, aber man müsse weiter zurückhaltend haushalten, um das dicke Minus wieder einzufangen. Das berichtet unter anderem die Zeitung «Daily Mail».