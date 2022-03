Die Queen unterstützt Ukrainer mit «grosszügiger Spende»

Gebete für die Opfer

Gemeinsam hatten sie am Mittwoch (2. März) die ukrainische katholische Kathedrale in London besucht und dort Kerzen für die Opfer des Krieges angezündet. Sie sprachen ausserdem mit Vertreterinnen und Vertretern der 70.000 Ukrainer im Vereinigten Königreich über die humanitäre Krise in ihrem Heimatland.