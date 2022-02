Die Queen wünscht sich «Gemeinschaftserlebnis» zum Thronjubiläum

Zum 70. Mal jährt sich am Sonntag (6.2.) der Tag, an dem die damalige Prinzessin Elizabeth zu Queen Elizabeth II. (95) wurde. Ein Jubeltag. Doch gleichzeitig ist es auch der Todestag ihres Vaters, King George VI. (1895-1952), von dem sie 1952 das Zepter übernahm. Wie die britische Königin den kommenden Sonntag verbringen wird, was für sie wohl im Vordergrund steht - der Todestag oder das Thronjubiläum - und was die offiziellen Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum im Juni so besonders machen, darüber sprach die Nachrichtenagentur spot on news mit Royal-Expertin (TV-Film «Powerpaare» im Juni bei Arte/ZDF) und Autorin («Royal Weddings - Königliche Hochzeiten») Julia Melchior im Interview.