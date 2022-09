Die Queen wurde 96, Prinz Philipp 99: Warum werden die Royals so alt?

Es könnte Zufall sein, dass sie so lange leben. Ein Professor an der University of Illinois in Chicago, S. Jay Olshansky, der zu Alterungsprozessen forscht, führt das hohe Alter, das die Royals erreichen, dagegen auch auf deren Privilegien zurück. In einem Artikel, den er zu diesem Thema für «The Conversation» schrieb, zitierte er eine Studie, die 2017 im englischen Manchester durchgeführt wurde. Diese soll die grossen Unterschiede in der Lebenserwartung aufgrund der Lebensbedingungen der Menschen aufzeigen. Nach den genetischen Voraussetzungen spielten demnach unter anderem Bildung, Einkommen, Gesundheitsversorgung, Nahrung oder Wohn- und Arbeitsumgebungen bei der Lebenserwartung eine Rolle.