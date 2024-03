Die Reaktionen der Royals auf Kates Erkrankung

Prinz William spendet Trost und Beruhigung

Auch über die Rolle ihres Mannes, Thronfolger Prinz William (41), in dieser schwierigen Zeit sprach Kate in dem Video. «William an meiner Seite zu haben, ist auch eine grosse Quelle des Trostes und der Beruhigung. Das gilt auch für die Liebe, Unterstützung und Freundlichkeit, die mir so viele von Ihnen entgegengebracht haben. Das bedeutet uns beiden so viel», erklärte die künftige Königin.