Damals ein Flop

«Die Reise ins Labyrinth»: Robert Eggers arbeitet an Kultfilm-Sequel

«Nosferatu»–Regisseur Robert Eggers hat in der zurückliegenden Woche gleich zwei neue Projekte an Land gezogen. Unter anderem arbeitet er an einem Sequel zu «Die Reise ins Labyrinth», dem Kultfilm mit David Bowie.