Die Rolling Stones in Deutschland: So teuer sind die Tickets

Die Pakete gibt es aber auch in Verbindung mit günstigeren Plätzen. Im VIP-2-Paket namens «Sticky Fingers» kostet das ganze Merchandise und der Platz der Kategorie Zwei 749 Euro. Bei dem «Tattoo You Paket» (VIP3) gibt es das Ganze mit der Platz-Kategorie Drei ab 599 Euro in München und 399 in Gelsenkirchen. Im «Voodoo Lounge Paket» (VIP 4) mit der Kategorie Vier kostet das Paket in München auch nur noch 399 Euro. Das «Bigger Bang Paket» (VIP 5) mit Platzkategorie Fünf gibt es ab 279 Euro in beiden Städten. Das günstigste Paket ist das «Sixty Paket» (VIP 6) ab 229 Euro, ebenfalls in beiden Städten.