Fans der Rolling Stones dürfen sich auf neue Musik, ein frisches Album und eine neue Ära der Kultband freuen. Das haben die Stones am 4. September bekanntgegeben. Und weitere Details sollen schon in Kürze folgen. Über all das möchten Mick Jagger (80), Ronnie Wood (76) und Keith Richards (79) nämlich bereits am Mittwoch sprechen.