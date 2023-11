Die Rolling Stones lassen Taylor Swift alt aussehen

«Hackney Diamonds», das 24. Studioalbum der Rolling Stones, ist die bislang erfolgreichste Schallplatte des Jahres 2023 in Deutschland. Mick Jagger (80) und Co. führen mit ihrem Album die «Offiziellen Deutschen Vinyl–Charts», ermittelt von GfK Entertainment, an, und haben darüber hinaus auch beste Chancen, am Ende des Jahres in den Vinyl–Charts 2023 vorne zu liegen, wie das Marktforschungsunternehmen mitteilt.