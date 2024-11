«Die Rosenheim-Cops»: Das sind die Winter-Highlights der Serienstars

«Als Kind habe ich in München gelebt. Da sind wir gerne, wenn Schnee lag, im Westpark auf einem Hügel Schlitten gefahren. Als Kind war dieser Hügel für mich wie ein grosser Berg, was natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so ist. Wenn der See im Park zugefroren war, sind wir dort Schlittschuh gelaufen. Der für mich schönste Weihnachtsmarkt ist in Friedberg, einem kleinen Vorort von Augsburg: Ganz traditionell mit Krippenspiel, Ziegen und Schafen», verrät Schauspieler Daniel Popat.