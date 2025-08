«Die Rosenheim-Cops»: Nachfolgerin von Marisa Burger steht fest

Gegenüber «Bunte» erklärte Marisa Burger noch Ende Juli, sie wünsche sich «jemanden, der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe». Nun gibt «ZDFheute» bekannt: Sarah Thonig (33) wird ihren Posten übernehmen. Die Münchnerin ist kein neues Gesicht im Polizeipräsidium der «Rosenheim–Cops». Sie spielte in den letzten elf Jahren die Rolle der Christin Lange, die am Empfang der TV–Dienststelle sass.