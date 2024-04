«Die Rosenheim-Cops»: Star aus «Sturm der Liebe» ist die Neue im Team

Die gebürtige Wienerin verkörperte von 2021 bis 2022 in «Sturm der Liebe» die zwielichtige und hinterhältige Antagonistin Constanze von Thalheim. Ausserdem kennt man Schiller aus der Sky–Serie «Der Pass». Bereits in der 23. Staffel von «Die Rosenheim–Cops» kamen die beiden Schauspieler Baran Hêvî (38) und Michaela Weingartner (33) zum Einsatz, die erneut ermitteln werden. Wohl nicht mehr dabei sein wird laut Ankündigung hingegen Thekla Hartmann (30), die in der aktuellen Ankündigung zumindest nicht mehr erwähnt wurde.