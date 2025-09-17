Die Royals empfangen die Trumps auf Schloss Windsor

William und Kate begrüssten die prominenten Gäste nach ihrer Ankunft noch am Helikopter und begleiteten sie ein kurzes Stück zu König Charles III. (76) und Königin Camilla (78). Musikalisch untermalt wurde die Begegnung und das freundliche Händeschütteln stilecht von der Band of the Household Cavalry und der Ehrengarde. Anschliessend verteilten sich die sechs auf drei Kutschen und fuhren angeregt plaudernd von weiteren Pferden begleitet in einer Prozession zum Schloss.