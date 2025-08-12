Die Rückkehr des Jack Sparrow? Johnny Depp offen für neuen Film

Schon 2024 sagte Bruckheimer dem Magazin, dass er Depp gerne wieder in der Rolle sehen würde: «Es ist ein Reboot, aber wenn es nach mir ginge, wäre er dabei. Ich liebe ihn. Er ist ein guter Freund. Er ist ein grossartiger Künstler und hat ein einzigartiges Aussehen.» Der Produzent erklärte auch, dass Depp den Charakter Jack Sparrow gewissermassen erschaffen habe. «Das war seine Interpretation von Jack Sparrow», erzählte Bruckheimer. So sei die Figur nicht im Drehbuch gestanden, Depp habe die Idee für eine Mischung aus Pepé Le Pew und Keith Richards gehabt.