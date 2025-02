«Die Saat des heiligen Feigenbaums»: Die Oscar-Bilanz Deutschlands

Heimlich im Iran gedrehter deutscher Oscar–Beitrag

Bei «Die Saat des heiligen Feigenbaums» handelt es sich um einen ungewöhnlichen Beitrag in der Kategorie bester internationaler Film. Regisseur Mohammad Rasulof (52) drehte sein Werk heimlich im Iran und musste dann nach Deutschland fliehen, um einer mehrjährigen Haftstrafe einschliesslich von Peitschenhieben zu entgehen. Die Postproduktion des Films, in dem ausschliesslich Farsi gesprochen wird, fand in Deutschland statt.