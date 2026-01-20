Die schlechtesten Dschungelprüflinge aller Zeiten

In der Anfang 2024 ausgestrahlten 17. Staffel endeten gleich vier Prüfungen vorzeitig. Für einen Negativrekord sorgte dabei Leyla Heiter, die gleich dreimal abbrechen musste («Ich bin im Spa – Holt mich hier raus!», «Repara–Tortur», «Passion»). Abbruch Nummer vier ging auf das Konto von Kim Virginia. Im «Bäh–Tonmischer» wurden sie und Ex–«GNTM»–Model Anya Elsner in einer Mischtrommel festgeschnallt und mussten zusammen elf Fragen beantworten. Kakerlaken, Ameisen, Mehlwürmer und Fleischabfälle erschwerten das Quiz. Die weinende Kim musste die Prüfung kurz vor Ende abbrechen. Sie gab zu Protokoll, keine Luft mehr bekommen zu haben.