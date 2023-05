Die schönsten Outfits für Hochzeitsgäste 2023

Co-Ord-Set in knalligen Farben

Aus zwei mach eins: Unter einem Co-Ord-Set versteht man ein Set aus Oberteil und passendem Unterteil. Das kann eine Hose oder ein Rock sein. Die perfekte Alternative für alle Hochzeitsgäste, die keine Lust auf ein klassisches Kleid haben. Der Begriff leitet sich von «to coordinate» ab, was auf Deutsch so viel bedeutet wie «sich aufeinander abstimmen». Wie der Name schon sagt, ist es bei einem solchen Outfit enorm wichtig, dass Oberteil und Unterteil perfekt zusammenpassen und einen harmonischen Look bilden.