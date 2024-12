«Die schönsten Weihnachts-Hits»: Carmen Nebels letzte Sendung im ZDF

Carmen Nebels ZDF–Karriere

Ihre Karriere im ZDF startete für Carmen Nebel im Jahr 2004, als sie erstmals die Samstagabend–Show «Willkommen bei Carmen Nebel» präsentierte. Bis 2021 wurde die Unterhaltungsshow in 83 Ausgaben gezeigt. In all den Jahren waren nationale Grössen wie Helene Fischer (40) ebenso wie internationale Stars wie Chris Rea (73), Lionel Richie (75) oder Paul Anka (83) zu Gast. Als Nachfolger von «Willkommen bei Carmen Nebel» gilt die «Giovanni Zarrella Show».