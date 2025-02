Die schrägsten Kandidaten in 19 Staffeln «Germany's next Topmodel»

Seit dem 13. Februar sucht Heidi Klum (51) bei «Germany's next Topmodel» auf ProSieben zum 20. Mal Deutschlands schönste Nachwuchsmodels. Doch in den vergangenen Jahren ging es nicht immer nur um Fashion und Laufstege – seit 2006 trieben regelmässig Streit, Tränen und Drama sowohl die Models als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen in den Wahnsinn. Damit halten sich die «GNTM»–Nervensägen besser in Erinnerung als so manche Siegerin...