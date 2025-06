«Die Schule der magischen Tiere 3»: TV-Premiere des Kinohits

Genug Stoff in der Pipeline: Die Vorlage von «Die Schule der magischen Tiere»

Die «Schule der magischen Tiere»–Filme basieren auf den gleichnamigen Kinderbüchern von Margit Auer. Diese sind ebenfalls extrem erfolgreich. Im Jahr 2023 standen sechs Titel in der Top Ten der Spiegel–Jahresbestsellerliste für Kinderbücher. 2013 gestartet, umfasst die in über 25 Sprachen übersetzte Reihe mittlerweile 15 Bände. Dazu gibt es die Spin–off–Reihe «Endlich Ferien» mit neun Bänden und sechs Bücher von «Die Schule der magischen Tiere ermittelt» für Erstleser. Der Stoff wird also nicht so schnell ausgehen. «Schule der magischen Tiere» Teil 4 kommt am 2. Oktober 2025 in die Kinos.