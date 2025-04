Deutsches Filmphänomen kehrt zurück

«Die Schule der magischen Tiere 4» erhält Starttermin im September

Das magische Kinophänomen geht in die nächste Runde: Am 25. September 2025 kommt der vierte Teil der überaus erfolgreichen Filmreihe «Die Schule der magischen Tiere» in die deutschen Kinos.