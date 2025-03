Die schwedischen Royals feiern bei Rockkonzert

Kulturelles Wochenende für die Royals

«Zwei starke Bühnenerlebnisse an diesem Wochenende. Am Samstag konnten wir Kent live erleben und gestern sahen wir das Theaterstück ‹Der Pelikan› mit einem fantastischen Ensemble am Dramaten–Theater», heisst es in dem Post, der mit «Victoria und Daniel» unterzeichnet wurde. Die Familie dankt in dem Beitrag zudem «allen in der schwedischen Kulturszene, die Erlebnisse und Erinnerungen auf den Bühnen des Landes schaffen» und ergänzte ein weiteres Foto, auf dem das Thronfolgerpaar zwischen den Theaterschauspielern zu sehen ist.