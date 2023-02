Die sechs grössten Gesundheits-Mythen im Check

In einer Welt, in der wir überall mit Informationen zu Gesundheit, Wellness und Fitness konfrontiert sind, ist es schwierig zu wissen, was wirklich wahr ist und was nicht. Oft halten wir an Mythen fest, die wir irgendwo gehört oder gelesen haben, ohne wirklich zu wissen, ob diese wissenschaftlich belegt sind. Ob acht Stunden Schlaf oder 10.000 Schritte am Tag: Was ist an diesen gängigen Gesundheits-Mythen wirklich dran?