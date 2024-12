Die Show-Gewinner 2024: Wie ging es für Leyla Lahouar und Co. weiter?

Nach ihrem Sieg folgten mehrere TV–Auftritte: So war Diakovska unter anderem in der «Beatrice Egli Show» und beim «ZDF–Fernsehgarten» zu sehen oder sprach in dem Format «deep und deutlich» über ihr Leben als Popstar. Auch zog es Diakovska zurück auf die Bühne: Mehrere Wochen lang schlüpfte sie in der Karaoke–Komödie «Tussipark» in die Rolle der Braut Wanda. Auch kündigte die Bulgarin nach ihrem Dschungelcamp–Sieg ein kleines Comeback an: Gemeinsam mit ihrer Band No Angels, die 2000 gegründet wurde, geht sie im kommenden Jahr auf Tour. Auf sechs Festivals werden die Mitglieder rund um Diakovska, Sandy Mölling (43), Nadja Benaissa (42) und Jessica Wahls (47) auftreten. Fans vermuten sogar ein neues Album, nachdem die No Angels im August ein vielversprechendes Video auf Instagram geteilt hatten.