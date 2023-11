«Die Simpsons»: Homer wird Bart weiter würgen

Diese kleine Szene verselbstständigte sich, Artikel erschienen, die von der Verabschiedung des Running Gags berichteten. Die «Simpsons»–Macher reagierten darauf in typischer Weise mit einer Karikatur. Auf X (ehemals Twitter) posteten sie eine Zeichnung, auf der Homer Bart würgt. Der Zehnjährige hält ein Smartphone in der Hand, auf dem die Schlagzeile «Simpsons: No more strangling» steht. Kein Würgen mehr. «Warte, du kleiner Clickbait...», schreit Homer. Darüber steht: «Homer Simpson war für einen Kommentar nicht zu erreichen, da er damit beschäftigt war, Bart zu erwürgen.»