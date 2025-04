«Die Simpsons» werden um vier weitere Staffeln verlängert

Seit 10. März zeigt ProSieben hierzulande die 35. Staffel von «Die Simpsons». Die neuen Folgen werden allerdings nicht mehr in der Primetime ausgestrahlt wie in den letzten Jahren, sondern am Vorabend, montags bis freitags um 18:10 Uhr. Eine Begründung für den Sendeplatz, wo die Erstausstrahlungen seit 2001 nicht mehr liefen, blieb ProSieben schuldig. Eine Theorie behandelte die zuletzt schwächelnden Zuschauerzahlen. Auch in der amerikanischen Heimat der Comicfamilie sind die Einschaltquoten der Kultserie zurückgegangen. Doch den Deal mit US–Sender Fox hat es offenbar nicht gefährdet.