Die Simpsons zeigen Herz für L.A.-Brandopfer

Liebevolle Details für Los Angeles

Auf dem Bild halten die Eltern, Homer und Marge, ein grosses Banner mit der Aufschrift «We Love You LA!» (Dt. «Wir lieben dich L.A.!»), während Bart eine Liste der besonders betroffenen Gebiete präsentiert: «Palisades, Altadena, Pasadena, Sierra Madre, Topanga, Malibu and everyone impacted.» (Dt. ... und alle, die davon betroffen sind"). Die Zeichnung enthält auch liebevolle Details wie die Mohnblumen in Lisas Händen – dabei handelt es sich um die Staatsblume Kaliforniens. Maggies Teddybär trägt ein Trikot des lokalen Baseball–Vereins Los Angeles Dodgers.