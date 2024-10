Die sind die Social-Media-Stars der neuen «Promi Big Brother»-Staffel

Die TikTok–Stars

Sarah Wagner (28) wird als Wildcard–Gewinnerin in den TV–Container ziehen. Im Voting per Joyn–App setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch. Das lag sicherlich vorwiegend an ihrer Social–Media–Community. Wagner ist Teil des Duos «Laberrhabarber». Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian teilt sie in den sozialen Medien Comedy– und Reise–Inhalte. Der Instagram–Account «laberrhababer.official» zählt 214.000 Abonnenten (Stand: 7. Oktober). Zudem hat das Duo rund 1,5 Millionen TikTok–Follower.