Wie geht es weiter?

Die Sondersendungen nach Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

Wie geht es nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen jetzt weiter? Was sagen Politikerinnen und Politiker zum Ergebnis? Diese und weitere Fragen sollen in mehreren Sendungen am Montag im TV erörtert werden.