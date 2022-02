Die spektakulärsten Promi-Werbespots beim Super Bowl

Kanye West am Drive-in-Schalter von McDonalds

Kanye West (44) war beim Super Bowl im Publikum - und wurde sogar ausgebuht. Als er auf der Stadionleinwand eingeblendet wurde, äusserten die Zuschauer ihr Missfallen über seine Tiraden gegen Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41). Besser kam vielleicht sein Auftritt in der Werbung von McDonalds an. In dem Clip ist der Rapper Teil einer Reihe von Menschen, die sich vor dem Drive-in-Schalter der Fast-Food-Kette nicht entscheiden können. Nur, dass der Künstler anders als die Normalos in einem gigantischen Truck vorfährt.