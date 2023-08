Die Sport-Alternative für heisse Tage? So funktioniert Slow Jogging

Die Sportroutine sollte auch an heissen Sommertagen nicht zu kurz kommen. Hier gilt es aber, vor allem auf den eigenen Körper zu hören und nicht zwingend an die eigenen Grenzen zu gehen, denn der Kreislauf kann bei hohen Temperaturen schnell schlapp machen. Ist Slow Jogging eine gute Alternative zum «normalen» Joggen? Der Sporttrend aus Japan erfreut sich auch hierzulande derzeit grosser Beliebtheit. Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann, Biomechanik-Professor und Mitgründer der deutschen Laufschuhmarke True Motion, klärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über den gelenkschonenden Lauftrend auf.