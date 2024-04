«Die Spreewaldklinik»: Neue Sat.1-Vorabendserie mit Sina-Valeska Jung

Sina–Valeska Jung landete 2006 ihre erste grosse Rolle in «Verbotene Liebe». Bis 2009 spielte sie in der mittlerweile eingestellten ARD–Soap Sarah von Lahnstein. Nach längerer Pause und Episodenrollen in diversen Serien schloss sie sich schliesslich wieder einer weiteren Daily an: 2021 übernahm sie eine tragende Rolle in «Alles was zählt», doch das Engagement endete bereits 2022.