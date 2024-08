«Die Spreewaldklinik»: Warum die Serie Sina-Valeska Jung so berührt

«Die Landarztpraxis» verabschiedete sich am 28. August in den Urlaub. Doch dank «Die Spreewaldklinik» müssen Sat.1–Zuschauer nicht auf eine Vorabendserie verzichten. Die neue Arztserie wird dann ab dem 29. August ebenfalls um 19 Uhr ausgestrahlt. Sina–Valeska Jung (45) wird darin als Dr. Lea Wolff zu sehen sein, die aus Hamburg in den Spreewald im Südosten Brandenburgs zieht und in der Spreewaldklinik anfängt. Dort trifft sie auf die junge Krankenschwester Nico (Isabel Hinz), Klinikchefin Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister) oder den attraktiven Arzt Erik (Daniel Buder). Und auch Paul Menke (Daniel Scholz), der leibliche Vater ihrer Tochter, tritt wieder in ihr Leben. Letztere hat sie zur Adoption freigegeben und will sie nun finden.