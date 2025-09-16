«Die Stefan Raab Show»: Alle Infos zu seinem neuen Format

Der Vorlauf in dieser Woche

Vor der Premiere hat Stefan Raab tagelang die Spannung angeheizt und für ein regelrechtes Verwirrspiel gesorgt. Erst postete er schwarze Bilder und kryptische Zeichen. Am 9. September liess er dann am späten Dienstagabend die Katze aus dem Sack und kündigte vor einem Flip–Chart mit der Aufschrift «RTL Programmplanung» an: «Die gute Nachricht: Meine neue Show läuft jetzt Dienstag um 20:15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus – das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor.» Danach war das Medienecho natürlich riesig, und es wurde fleissig spekuliert, ob Raab mit dem Dienstag–Sendeplatz seinem einstigen ProSieben–Format «TV total» Konkurrenz machen will.