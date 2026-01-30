«Die Stefan Raab Show» gibt es bald zweimal pro Woche

Stefan Raab (59) hat Veränderungen für seine RTL–Show angekündigt. In seiner jüngsten Dschungelcamp–Spezialausgabe «Die halbe Stunde nach der Stunde danach» erklärte der Entertainer: «Es geht natürlich auch nach den Dschungelwochen mit unserer Show weiter und dann sogar noch öfter. Wir kommen demnächst zweimal die Woche.»
In einem Einspieler unter dem Titel «Ganz Deutschland ist im Freudentaumel» verriet der Sender dann auch die neuen Zeiten: Demnach läuft «Die Stefan Raab Show» ab dem 10. Februar immer dienstags um 22 Uhr exklusiv bei RTL+ und am Donnerstag in der Late–Night bei RTL um 23:15 Uhr. Zuvor hatte es die Sendung am Mittwoch um 20:15 Uhr zu sehen gegeben.
Bevor die Show auf dem neuen Sendeplatz anläuft, geht Stefan Raab noch dreimal mit seinen Dschungelcamp–Specials auf Sendung. Nächste Woche gibt es am 3. Februar, 4. Februar und 5. Februar neue Ausgaben von «Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach». Die Sondersendungen zur aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» laufen bereits im Spätprogramm um 23:30 Uhr.
Weitere Raab–Show kommt im Frühjahr
Wie vor kurzem bekannt wurde, wird Stefan Raab in diesem Frühjahr ausserdem eine eigene RTL–Samstagabend–Eventshow erhalten. Für die kommenden Monate wurde ein Quiz–Format namens «Wer weiss wie wann was war?» angekündigt. Mit Barbara Schöneberger (51) wird ihm dabei eines der erfahrensten TV–Gesichter Deutschlands zur Seite gestellt.
Die genauen Spielregeln der als «unterhaltsame Quiz–Reise durch Pop–Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte» angekündigten Show wurden noch nicht enthüllt. Es stehen aber demnach «Humor, Musik und Cleverness» im Mittelpunkt. Ebenso wie das Publikum im Studio und vor den TV–Geräten, das offenbar aktiv miträtseln darf. Und auch prominente Gäste werden laut einer Mitteilung ihr «Gedächtnis auf die Probe» stellen müssen.