«Die Stefan Raab Show»: RTL freut sich über gute Quoten

Auch wenn es kritische Presse– und Zuschauerstimmen für den 15–minütigen Auftakt von «Die Stefan Raab Show» gab: Die PR–Aktion um das neue Format von Stefan Raab (58) scheint sich gelohnt und viele Zuschauerinnen und Zuschauer neugierig gemacht zu haben. RTL jubelt über einen «erfolgreichen Start».
Raab erreicht 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer
Bei Stefan Raab und seiner Live–Viertelstunde schalteten am Montagabend laut AGF Videoforschung 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, davon 530.000 in der klassischen Zielgruppe der 14– und 49–Jährigen. Der Marktanteil beim jüngeren Publikum lag bei 14,4 Prozent und bescherte dem Privatsender in dieser Zielgruppe den Primetime–Sieg. Auch bei den 14– bis 59–Jährigen erreichte die Raab–Show 10 Prozent. «Tagessieg für RTL in beiden jungen Zielgruppen», betonte der Sender in einer Pressemitteilung.
Ab nächster Woche immer mittwochs
In den vergangenen Tagen hatte RTL die Spannung um die neue Show ordentlich angeheizt. Erst postete Raab auf seinem Instagram–Account rätselhafte Beiträge, dann liess man häppchenweise aus dem Sack, dass die Sendung bis einschliesslich Freitag jeweils eine Viertelstunde lang live zur Primetime läuft und damit das Programm entsprechend durcheinander bringt. Erst in der gestrigen Auftaktausgabe verriet der Entertainer dann, welchen festen Sendeplatz er künftig bekommt. Ab 24. September startet «Die Stefan Raab Show» immer mittwochs zur Primetime (vorab auf RTL+).
Raabs vorherige Show «Du gewinnst hier nicht die Million» brachte nicht den erwarteten Erfolg. Die Free–TV–Premiere der zunächst nur im Streamingportal zu sehenden Show verzeichnete im Februar 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuletzt sanken die Quoten auf 820.000, weshalb die Sendung schliesslich im Juni eingestellt wurde.