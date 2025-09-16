«Die Stefan Raab Show»: RTL freut sich über gute Quoten

Ab nächster Woche immer mittwochs

In den vergangenen Tagen hatte RTL die Spannung um die neue Show ordentlich angeheizt. Erst postete Raab auf seinem Instagram–Account rätselhafte Beiträge, dann liess man häppchenweise aus dem Sack, dass die Sendung bis einschliesslich Freitag jeweils eine Viertelstunde lang live zur Primetime läuft und damit das Programm entsprechend durcheinander bringt. Erst in der gestrigen Auftaktausgabe verriet der Entertainer dann, welchen festen Sendeplatz er künftig bekommt. Ab 24. September startet «Die Stefan Raab Show» immer mittwochs zur Primetime (vorab auf RTL+).