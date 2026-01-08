«Die Stefan Raab Show»: Rückkehr von Raab lässt auf sich warten

Im September 2024 feierte Stefan Raab (59) nach Jahren der Abstinenz seine von vielen Fans sehnlichst erwartete Rückkehr vor die TV–Kameras. Doch in den vergangenen Monaten hatten sich ebenfalls zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an Raab wieder satt gesehen. «Die Stefan Raab Show» brachte es zuletzt nur auf durchwachsene Quoten. Vor der Weihnachtspause war die Rede davon, dass das Format auch im neuen Jahr zurückkehren soll. Doch wann es soweit sein könnte, ist bislang unklar.