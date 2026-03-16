Die Stehfests sind bei «Promis unter Palmen» wieder vereint

Die Rache der Stehfests scheitert

Dem Rachefeldzug der Stehfests scheint damit kaum noch etwas im Weg zu stehen. Eric wählt Maurice in sein Team, Edith entscheidet sich für Dilara. Im Spiel müssen die beiden Vierergruppen am Strand einen schweren Wagen durch den Sand ziehen. Darauf transportieren sie verschiedene Gegenstände – allerdings nur, wenn sie an mehreren Stationen Quizfragen richtig beantworten. Kurz vor dem Ziel fliegt Team Eric zwar ein aufgeblasenes Plastikeinhorn vom Wagen, am Ende reicht es dennoch für den Sieg. Auch deshalb, weil Edith Dilara ihre eigene Taktik zu spüren gibt und ganz bewusst Fehler einbaut.