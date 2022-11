«Die stillen Trabanten»: Leiser Episodenfilm mit lautem Echo

Und auch sonst stanzen sich vor allem die schönen und optimistischen Szenen, die es auf Basis der gleichnamigen Kurzgeschichten von Clemens Meyer (45, «Tatort: Angriff auf Wache 08») ins Drehbuch geschafft haben, in die Erinnerung. Beispielsweise wenn Erik und Marika zusammen im früheren russischen Kasino tanzen. Oder wenn Jens überaus motiviert seinen Imbiss renoviert. Berührend sind aber auch die Szenen, in denen Jens und Aischa/Jana gemeinsam im Koran lesen oder Christa am Grossbahnhof nach Birgitt sucht - den Hoffnungsträger Kirschkern immer in der Hosentasche.