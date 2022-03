Die Top Ten der legendärsten Oscar-Momente

Umstrittene Dankesrede

Michael Moore (67) lieferte ohne Zweifel einen der umstrittensten Auftritte der letzten Jahre ab. Als er im März 2003 für seinen Film «Bowling for Columbine» mit dem Oscar für die «Beste Dokumentation» ausgezeichnet wurde, nutzte er seine Dankesrede für die Beschimpfung seines Lieblingsfeindes, dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush (75): «We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you!» Den Grossteil dieser Rede konnten jedoch sowohl Fernsehzuschauer als auch die anwesenden Gäste kaum noch hören - das Orchester hatte kurz nach Beginn von Moores Ansprache lautstark angefangen zu spielen, um den peinlichen Moment zu übertönen. Seit damals wird die Verleihung zehn Sekunden zeitversetzt übertragen.