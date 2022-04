Die Toten Hosen: Campino über das illegale Konzert in der DDR

Der Sänger der Düsseldorfer Punk-Band Die Toten Hosen hat sich in einem neuen Interview an ein geheimes Konzert erinnert, das die Band Anfang der Achtziger in einer Kirche in Ost-Berlin gespielt hat. «Es gibt Erlebnisse, die trägt man bis an sein Lebensende mit sich», erzählt Campino (59) gegenüber «t-online». «Die Verabschiedung mit allen beim Übergang vom Osten in den Westen ist zum Beispiel etwas, das ich nie vergessen würde.»